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ЦБ в конце июня-начале июля возобновит проверки банков 

Прайм 8 минут назад
ЦБ возобновит проверки банков
Фото: РИА Новости
Банк России в конце июня — начале июля возобновит инспекционные проверки банков, а с 1 июля вновь начнет оценивать их экономическое положение, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.
Регулятор в конце марта приостановил проверки банков и некредитных финансовых организаций и планировал возобновить их после 1 июля текущего года.
"С конца июня — с начала июля мы возобновим проведение инспекционных проверок. Как будет определяться необходимость выхода на проверку? В первую очередь она будет определяться исходя из риск-ориентированного принципа. Все кредитные организации, в которых мы до пандемии наблюдали проблемы, те проверки, которые у нас не завершились, они в первую очередь будут возобновляться, начинаться", — сказала она в ходе съезда Ассоциации российских банков.
Полякова добавила, что также с 1 июля регулятор возобновит оценку экономического положения банков. Она была приостановлена с 1 апреля.
По словам Поляковой, ЦБ РФ при рассмотрении вопроса о продлении послаблений для банков будет учитывать экономическую и эпидемиологическую обстановку.
"Вопрос о пролонгации этих послаблений будет рассматриваться нами комплексно. Мы слышим и понимаем, что банковский сектор волнует этот вопрос, вопрос именно сроков выхода из послаблений", — сказала Полякова.
"Безусловно, когда мы будем оценивать необходимость поэтапного выхода, необходимость продления этого срока, мы будем учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации. Очень хотелось бы верить и надеяться на то, что не будет никакой второй волны, о которой мы, к сожалению, часто сейчас слышим", — добавила она.
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Комментарии
Экономика , Ольга Полякова , Центральный банк России
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