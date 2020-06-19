Кабмин доработал план восстановления экономики

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Правительство доработало общенациональный план восстановления экономики и направило его президенту России Владимиру Путину , сообщает пресс-служба правительства.

«Проект общенационального плана восстановления экономики направлен президенту России Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ доработан по результатам совещаний у президента, встреч с предпринимателями и экспертами.

«Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», — отмечается в сообщении.

2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики, который содержит три этапа и будет реализовываться до конца 2021 года. По словам Мишустина, стоимость реализации плана составит около 5 трлн руб. за два года.

Позже в правительстве рассказали, что план будет доработан с учетом мнения экспертов и предпринимательского сообщества.