Россий отправит сухое молоко в Китай 

Российские производители начнут поставлять сухое молоко и сыворотку в Китай осенью 2020 года. Об этом сообщил директор департамента развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза Роман Чекушов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы для себя ставим задачу к осени обеспечить возможность поставок сухих молочных продуктов в Китай. Будем двигаться с учетом того, что не все зависит от нас, многое зависит от наших китайских партнеров», — пояснил Чекушов.

Также Минсельхоз работает над тем, чтобы российская молочная продукция была представлена на рынках Алжира, Египта, Вьетнама, Малайзии и Японии.

«Это та работа, которая будет продолжена и уже ведется в настоящее время. Более того, министр поручил взять эту работу на контроль и осуществлять ее в рамках тех сроков, которые мы определили по каждому конкретному действию», — добавил представитель ведомства.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Международная кооперация и экспорт», включающий в себя несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».