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Die Welt: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
РФ нашла способ обойти санкции против Nord Stream 2
Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков
У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", пишет Die Welt.
Немецкое издание констатирует, что газопровод практически построен. Кроме того, Москва нашла способ обойти американские санкции: раньше судно "Академик Черский" принадлежало "Газпрому", что грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, "Газпром" получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений, подчеркивает Die Welt.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков.
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Комментарии 48
Экономика , Компании , Газпром , ЕС , Die Welt
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