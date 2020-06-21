Украина не выдержит второго жесткого карантина

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Украинцам следует более сознательно соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Перевод карантина в более жесткий режим экономика Украины не выдержит, прогнозирует министр культуры и информационной политики Украины.

«Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть», — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствие защитных масок в общественных местах, несоблюдение социальной дистанции.

«Когда я вижу отсутствие масок в Верховной раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина», — добавил чиновник.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело на Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах.

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабление карантина. Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина на Украине с 22 мая по 22 июня.

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.