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Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
В тратах на Кавказ выявили массовые нарушения
Фото: ТАСС
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения. Они привели к невыполнению 49 процентов целевых показателей государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Контрольное ведомство нашло работу министерства в этом вопросе недостаточно эффективным, а механизмы управления рисками и меры, по их снижению — недостаточно действенными.
При этом аудитор Светлана Орлова назвала высоким сам уровень трат денег на регион — освоено было 97 процентов выделенных средств. Однако, и это стало еще одним нарушением, при предоставлении субсидий предприятиям в СКФО деньги перечислялись без действенного отбора инвестиционных проектов. Кроме того, не устанавливался предельный объем финансирования и не составлялся график мероприятий, которые необходимо выполнить.
Аналогичные проблемы наблюдали и в предыдущие годы. Так, в 2017-м не удалось достигнуть плановых значений по 40 показателей госпрограммы, а в 2018-м — 60 процентов. Под этими показателями подразумеваются объем инвестиций, уровень безработицы, количество созданных рабочих мест, среди которых есть и высокотехнологичные.
Всего за 2016-2019 годы Корпорация развития Северного Кавказа направила на инвестпроекты только 3,4 миллиарда рублей из 12,4 миллиарда полученных. Таким образом Счетная палата признала деятельность организации неэффективной.
Министерство по делам Северного Кавказа упразднено в январе этого года, после формирования правительства Михаила Мишустина. Его функции передали Минэкономразвития.
Ранее Росстат подсчитал, что самый высокий уровень безработицы в России выявлен в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии он достигает — 26,6 процента, в Северной Осетии — 14,1 процента, в Дагестане — 13,9 процента, в Чечне — 13,3 процента, в Карачаево-Черкесии — 13,1 процента.
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Комментарии 69
Экономика , Светлана Орлова , Михаил Мишустин , Росстат , Счетная палата , Минэкономразвития
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