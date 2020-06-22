Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что систему пенсионных накоплений в России реформируют в 2024-2025 годах. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению специалиста, в противном случае еще через десять лет будет сложно обеспечить выплатами всех пенсионеров. Александров объяснил, что в 2034 году ожидается «провал по демографии». Если экономика будет расти так же медленно, как сейчас, средств на пенсии не хватит, считает он.

«ПФР не сможет выполнять свои обязательства. Надо будет что-то придумывать, чтобы люди смогли себя кормить», — заявил он.

Антонов считает, что уже в 2024-2025 годах НПФ столкнутся с проблемами и систему начнут реформировать. По его мнению, власти будут работать над привлечением добровольных пенсионных отчислений, включая в систему не только корпорации, но и средний бизнес. Часть зарплаты в рамках этой системы будут переводить или на корпоративный пенсионный счет, или в НПФ, с которым компания заключила договор.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.

Для физлиц в ГПП предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы. Сообщалось, что пенсионный взнос, не превышающий шесть процентов от зарплаты, будет освобожден от НДФЛ. Система будет добровольной.