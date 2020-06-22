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В ТПП предложили Мантурову блокировать «серых» продавцов в соцсетях 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
«Cерых» продавцов в соцсетях призвали блокировать
Фото: РИА Новости
Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать механизм блокировки соцсетями аккаунтов "серых" продавцов товаров и услуг. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.
Катырин отмечает, что ТПП занимается сбором, анализом и систематизацией проблем предпринимателей в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Экспертами и общественными формированиями ТПП РФ, представляющими отрасль электронной коммерции, выработан ряд предложений по поддержке компаний и развитие отрасли в целом, как одной из ведущих и востребованных в новых сложившихся условиях", — пишет он.
В частности, он обратил внимание главы министерства на предпринимательскую деятельность в сфере интернет-торговли с использованием социальных сетей.
"Обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов "серых" продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя", — предлагает Катырин.
Также для борьбы с такими торговцами он предложил: "Распространить действие статьи КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей".
В то же время Катырин указал на избыточное законодательное регулирование электронной торговли с учетом отсутствия единого нормативного-правового акта, регламентирующего деятельность электронной коммерции. В этой связи глава палаты предлагает провести ревизию нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих сферу электронной коммерции, чтобы сократить избыточные требования и дублирующие положения.
"Совместно с участниками рынка, общественными объединениями предпринимателей разработать и внести на рассмотрение проект ФЗ "Об электронной коммерции". На время разработки и рассмотрения проекта ФЗ утвердить распоряжением правительства "Правила электронной коммерции и торговли", — также предложил Катырин.
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Комментарии
Экономика , Другое , Сергей Катырин , Денис Мантуров , Минпромторг , Торгово-промышленная палата , РИА Новости
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