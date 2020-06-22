«Cерых» продавцов в соцсетях призвали блокировать

Катырин отмечает, что ТПП занимается сбором, анализом и систематизацией проблем предпринимателей в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Экспертами и общественными формированиями ТПП РФ, представляющими отрасль электронной коммерции, выработан ряд предложений по поддержке компаний и развитие отрасли в целом, как одной из ведущих и востребованных в новых сложившихся условиях", — пишет он.

В частности, он обратил внимание главы министерства на предпринимательскую деятельность в сфере интернет-торговли с использованием социальных сетей.

"Обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов "серых" продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя", — предлагает Катырин.

Также для борьбы с такими торговцами он предложил: "Распространить действие статьи КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей".

В то же время Катырин указал на избыточное законодательное регулирование электронной торговли с учетом отсутствия единого нормативного-правового акта, регламентирующего деятельность электронной коммерции. В этой связи глава палаты предлагает провести ревизию нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих сферу электронной коммерции, чтобы сократить избыточные требования и дублирующие положения.