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Коболев: транзит газа из РФ под угрозой из-за иска Тимошенко к «Нафтогазу Украины» 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Фото: РИА Новости
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа в случае, если суд на Украине признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Ранее депутаты Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" (лидер фракции Юлия Тимошенко) — обратились в суд с требованием признать неконституционным выделение оператора ГТС Украины из "Нафтогаза", состоявшееся с 1 января.
"После этого (возможного признания выделения ГТС незаконным — ред.), скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.
По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для "Газпрома", поскольку будет отменена норма "качай или плати".
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие. Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Андрей Коболев , Юлия Тимошенко , Нафтогаз , Газпром , Верховная Рада
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