Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России

Ранее, как сообщал «Рамблер», парламентарии обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционным решение о выделении оператора газотранспортной системы из компании «Нафтогаз».

Нововведение действует с 1 января 2020 года и является частью сделки с «Газпромом».

Коболев подчеркнул, что если требование депутатов будет удовлетворено, то Украина рискует получить статус «не выполнившей обязательства по договору», а оператор — лишиться сертификации от Секретариата энергетического сообщества. В результате у "Газпрома", по его словам, появится возможность заявить о пересмотре или разрыве контракта на транзит газа

Резюмируя вышесказанное, Коболев выразил уверенность, что победа Тимошенко в Конституционном суде негативно скажется на газовой отрасли Украины и позволит России считать себя победителем в сложившейся ситуации.

В марте, как сообщал "Рамблер", стало известно, что глава «Нафтогаза», будучи в США, обсудил с американскими властями способы, как можно воспрепятствовать строительству российского газопровода в Европу «Северный поток-2». При этом он подчеркнул, что главное препятствие в реализации проекта уже создано — санкции со стороны руководства США.