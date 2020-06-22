Турция нашла замену российскому газу

Анкара заявила, что сделает все возможное, чтобы поставки иранского «голубого топлива» на территорию Турции возобновились уже к концу текущего месяца. Для проработки этого вопроса и обсуждения других насущных проблем глава МИД Ирана лично встретился со своим турецким коллегой, прежде чем направился в Москву.

На совместной пресс-конференции министров иностранных дел Ирана и Турецкой Республики, Мухаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу , было объявлено о начале экспорта в Турцию природного газа из Ирана.

Как подчеркнул в ходе своей поездки в Турцию глава иранского МИД, он и его турецкий коллега приложат усилия к тому, чтобы Турция уже до конца текущего месяца смогла принять «голубое топливо» из Ирана.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во главе правительственной делегации отбыл в минувший понедельник в Турцию, для переговоров с главой турецкого внешнеполитического ведомства. Как сообщалось ранее, программа визита Зарифа в Турцию охватывает обсуждение проблем двусторонних отношений и международной повестки дня. После визита в Турцию Мухаммад Джавад Зариф направился в Россию для переговоров с российским коллегой, главой внешнеполитического ведомства России, Сергеем Лавровым

Накануне визита главы иранского МИД в Турцию, Анкара объявила, что регулярно проводимое на уровне глав государств трехстороннее обсуждение сирийской проблематики (в составе лидеров Турции, Ирана и России) должно пройти в режиме видеоконференции. Оно должно было состояться в текущем году по приглашению иранской стороны, однако встреча была отложена вначале в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, а позднее было решено провести переговоры в формате видеоконференции.

Как стало известно информагентству «Фарс», по прибытии в Стамбул Зариф заявил, что отношения Ирана и Турции очень тесные и развиваются интенсивно в целом ряде областей, однако есть некоторые проблемы, которые нуждаются в дополнительных консультациях и обсуждении. Зариф с сожалением констатировал, что по причине пандемии коронавируса, обсуждение данных проблем на правительственном уровне не осуществлялось в последнее время, хотя и главы государств, и главы внешнеполитических ведомств обеих стран, и другие официальные лица регулярно связывались и обсуждали их по телефону. Как добавил Зариф, в данный момент он счел необходимым и возможным совершить визит в Турцию, чтобы обсудить двустороннюю повестку дня, обсудить интенсификацию экономического сотрудничества, в особенности, сотрудничества в области энергетики, а также совершить обмен мнениями по региональной проблематике.

В первый день визита главы МИД Исламской Республики в Турцию, на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обе стороны заверили друг друга во взаимной поддержке в борьбе против коронавирусной инфекции и ее последствий, а также обсудили возможные способы компенсировать спад в торгово-экономических отношениях в связи с эпидемией, наблюдавшийся в течение последних четырех месяцев из-за связанных с эпидемиологическими трудностями ограничений.

В ходе обсуждения была затронута и такая стратегически важная для обеих стран составляющая в торгово-экономическом сотрудничестве, как экспорт энергоресурсов: как известно, Иран нуждается в постоянных партнерах по закупке иранской нефти и природного газа, в наличии стабильного партнера. При этом в диверсификации источников поставки сырья нуждается и турецкая сторона, о чем неоднократно в последнее время заявляли в Анкаре. На встрече глав внешнеполитических ведомств Зариф указал на необходимость скорейшего возобновления экспорта в Турцию природного газа и необходимое ускорение в проведении работ по ремонту на поврежденном участке газопровода.

Стороны договорились продолжить обсуждать в традиционном астанинском формате сирийскую проблематику, возобновить встречи в Астане как можно скорее, практически в ближайшие недели, а также решили провести и очную трехстороннюю встречу в Тегеране так скоро, как это станет возможным. Но помимо Сирии, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили и другие важные для Тегерана и Анкары сюжеты регионального и международного сотрудничества: к таковым в последние годы неизменно относились проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом в ближневосточном регионе, а также проблемы вооруженных конфликтов в Ливии и Йемене.

Отношения соседей — всегда приоритет

Как написал по завершении визита глава МИД Ирана в Твиттере, он провел в Стамбуле с министром иностранных дел Турции Чавушоглу и другими официальными лицами турецкого государства весьма детальный обмен мнениями по различным вопросам, а также принял с турецким коллегой, назвав того своим другом, «важные полезные решения» в направлении укрепления двустороннего сотрудничества, и по региональной тематике.

Также глава внешнеполитического ведомства написал, что чрезвычайно важно и необходимо поддерживать диалог и консультации по двусторонним проблемам, а также всегда важна искренняя и дружеская атмосфера переговоров.

«Развитие отношений Ирана с его ближайшими соседями являются для Исламской Республики приоритетной задачей» — написал также в своем Твиттер-аккаунте Зариф, очевидно, имея в виду и визит в Турцию, и начавший сразу же после него свой визит в Москву.

Возобновление экспорта природного газа

По завершении двух раундов переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на совместной с турецким коллегой пресс-конференции, Мухамммад Джавад Зариф выразил соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких в результате эпидемии, при этом высокопоставленный иранский дипломат высоко оценил дружбу и поддержку турецкого народа и государства. По словам Зарифа, пандемия коронавируса показала, что мир является взаимозависимым, и несмотря на вынужденную в таких условиях изоляцию, международные проблемы не могут решаться односторонним путем. При этом глава иранской дипломатии добавил, что даже те, кто внешне считаются в современном мире сверхсилой или сверхдержавой, тем не менее не могут справится с такой проблемой, как вирус, они бессильны против него. И потому их представление о том, что кто-то может управлять всем миром в одиночку, является огромным заблуждением и уже безнадежно устарело.

Говоря о сверхдержавах, Зариф указал на США и добавил, что именно в силу своей безответственной политики, направленной на гегемонизм, США испытывают сейчас колоссальные внутренние проблемы, как в связи с пандемией, так и межэтнического характера. Однако даже при этом они настаивают на продолжении санкций против Ирана, с целью нанести удар как по экономике страны, так и по всему народу. Вместе с тем, Зариф выразил благодарность «братскому турецкому народу», который помогал «противостоять несправедливым и односторонним санкциям».

Мухаммад Джавад Зариф выразил удовлетворенность заверениями турецкого правительства в том, что оно сделает все возможное, чтобы поставки иранского «голубого топлива» на территорию Турции возобновились уже к концу текущего месяца. И таким образом, уже нынешним летом турецкий народ и турецкая промышленность смогут получать необходимые энергоресурсы. Министр рассказал журналистам, что в ходе переговоров с турецким коллегой были решены не только проблемы экспорта газа, но и вопросы двусторонних торговых тарифов и прочие сюжеты экономического сотрудничества. Также Зариф выразил надежду, что с визитом лидера Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Иран продолжится работа и над формированием Комиссии по развитию стратегических отношений.

Относительно регионального сотрудничества глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что у обеих стран весьма позитивная динамика, в том числе и по важной для всего региона сирийской проблематике. Министр выразил уверенность, что Астанинский процесс и сотрудничество будут возобновлены в самое ближайшее время.

Относительно другой важной региональной проблемы, Йемена, Зариф заявил, что оба государства, и Иран, и Турция, еще с начала гражданского конфликта, то есть с весны 2014 года, четко и недвусмысленно выступают за то, чтобы как можно скорее положить конец бедственному положению йеменского народа, проистекающему из-за внутреннего конфликта, за ненасильственное его решение. Зариф заверил, что Иран и Турция по-прежнему продолжают сообща искать механизмы для мирного разрешения конфликта и продолжают сотрудничество на данном направлении. Говоря о другом важном ближневосточном конфликте, ливийском, Зариф отметил, что Турция и Иран имеют схожие позиции, заключающиеся в безусловном уважении территориальной целостности страны и соблюдении всех прежних договоренностей. Зариф выразил надежду, что и бедствия ливийского народа должны завершиться как можно скорее, и все конфликтующие стороны признают то правительство, которое уже признано международным сообществом.