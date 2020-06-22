Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.46
$
69.73
77.93
78.16
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
42.27
–0.38 Золото
1748.88
–0.01 РТС
1251.07
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1215
–0.0079
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Kayhan (Иран): иранский газ для Турции вместо российского 

ИноСМИ 1 час назад
Турция нашла замену российскому газу
Фото: Reuters
Анкара заявила, что сделает все возможное, чтобы поставки иранского «голубого топлива» на территорию Турции возобновились уже к концу текущего месяца. Для проработки этого вопроса и обсуждения других насущных проблем глава МИД Ирана лично встретился со своим турецким коллегой, прежде чем направился в Москву.
На совместной пресс-конференции министров иностранных дел Ирана и Турецкой Республики, Мухаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу, было объявлено о начале экспорта в Турцию природного газа из Ирана.
Как подчеркнул в ходе своей поездки в Турцию глава иранского МИД, он и его турецкий коллега приложат усилия к тому, чтобы Турция уже до конца текущего месяца смогла принять «голубое топливо» из Ирана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во главе правительственной делегации отбыл в минувший понедельник в Турцию, для переговоров с главой турецкого внешнеполитического ведомства. Как сообщалось ранее, программа визита Зарифа в Турцию охватывает обсуждение проблем двусторонних отношений и международной повестки дня. После визита в Турцию Мухаммад Джавад Зариф направился в Россию для переговоров с российским коллегой, главой внешнеполитического ведомства России, Сергеем Лавровым.
Накануне визита главы иранского МИД в Турцию, Анкара объявила, что регулярно проводимое на уровне глав государств трехстороннее обсуждение сирийской проблематики (в составе лидеров Турции, Ирана и России) должно пройти в режиме видеоконференции. Оно должно было состояться в текущем году по приглашению иранской стороны, однако встреча была отложена вначале в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, а позднее было решено провести переговоры в формате видеоконференции.
Как стало известно информагентству «Фарс», по прибытии в Стамбул Зариф заявил, что отношения Ирана и Турции очень тесные и развиваются интенсивно в целом ряде областей, однако есть некоторые проблемы, которые нуждаются в дополнительных консультациях и обсуждении. Зариф с сожалением констатировал, что по причине пандемии коронавируса, обсуждение данных проблем на правительственном уровне не осуществлялось в последнее время, хотя и главы государств, и главы внешнеполитических ведомств обеих стран, и другие официальные лица регулярно связывались и обсуждали их по телефону. Как добавил Зариф, в данный момент он счел необходимым и возможным совершить визит в Турцию, чтобы обсудить двустороннюю повестку дня, обсудить интенсификацию экономического сотрудничества, в особенности, сотрудничества в области энергетики, а также совершить обмен мнениями по региональной проблематике.
В первый день визита главы МИД Исламской Республики в Турцию, на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обе стороны заверили друг друга во взаимной поддержке в борьбе против коронавирусной инфекции и ее последствий, а также обсудили возможные способы компенсировать спад в торгово-экономических отношениях в связи с эпидемией, наблюдавшийся в течение последних четырех месяцев из-за связанных с эпидемиологическими трудностями ограничений.
В ходе обсуждения была затронута и такая стратегически важная для обеих стран составляющая в торгово-экономическом сотрудничестве, как экспорт энергоресурсов: как известно, Иран нуждается в постоянных партнерах по закупке иранской нефти и природного газа, в наличии стабильного партнера. При этом в диверсификации источников поставки сырья нуждается и турецкая сторона, о чем неоднократно в последнее время заявляли в Анкаре. На встрече глав внешнеполитических ведомств Зариф указал на необходимость скорейшего возобновления экспорта в Турцию природного газа и необходимое ускорение в проведении работ по ремонту на поврежденном участке газопровода.
Стороны договорились продолжить обсуждать в традиционном астанинском формате сирийскую проблематику, возобновить встречи в Астане как можно скорее, практически в ближайшие недели, а также решили провести и очную трехстороннюю встречу в Тегеране так скоро, как это станет возможным. Но помимо Сирии, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили и другие важные для Тегерана и Анкары сюжеты регионального и международного сотрудничества: к таковым в последние годы неизменно относились проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом в ближневосточном регионе, а также проблемы вооруженных конфликтов в Ливии и Йемене.

Отношения соседей — всегда приоритет

Как написал по завершении визита глава МИД Ирана в Твиттере, он провел в Стамбуле с министром иностранных дел Турции Чавушоглу и другими официальными лицами турецкого государства весьма детальный обмен мнениями по различным вопросам, а также принял с турецким коллегой, назвав того своим другом, «важные полезные решения» в направлении укрепления двустороннего сотрудничества, и по региональной тематике.
Также глава внешнеполитического ведомства написал, что чрезвычайно важно и необходимо поддерживать диалог и консультации по двусторонним проблемам, а также всегда важна искренняя и дружеская атмосфера переговоров.
«Развитие отношений Ирана с его ближайшими соседями являются для Исламской Республики приоритетной задачей» — написал также в своем Твиттер-аккаунте Зариф, очевидно, имея в виду и визит в Турцию, и начавший сразу же после него свой визит в Москву.

Возобновление экспорта природного газа

По завершении двух раундов переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на совместной с турецким коллегой пресс-конференции, Мухамммад Джавад Зариф выразил соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких в результате эпидемии, при этом высокопоставленный иранский дипломат высоко оценил дружбу и поддержку турецкого народа и государства. По словам Зарифа, пандемия коронавируса показала, что мир является взаимозависимым, и несмотря на вынужденную в таких условиях изоляцию, международные проблемы не могут решаться односторонним путем. При этом глава иранской дипломатии добавил, что даже те, кто внешне считаются в современном мире сверхсилой или сверхдержавой, тем не менее не могут справится с такой проблемой, как вирус, они бессильны против него. И потому их представление о том, что кто-то может управлять всем миром в одиночку, является огромным заблуждением и уже безнадежно устарело.
Говоря о сверхдержавах, Зариф указал на США и добавил, что именно в силу своей безответственной политики, направленной на гегемонизм, США испытывают сейчас колоссальные внутренние проблемы, как в связи с пандемией, так и межэтнического характера. Однако даже при этом они настаивают на продолжении санкций против Ирана, с целью нанести удар как по экономике страны, так и по всему народу. Вместе с тем, Зариф выразил благодарность «братскому турецкому народу», который помогал «противостоять несправедливым и односторонним санкциям».
Мухаммад Джавад Зариф выразил удовлетворенность заверениями турецкого правительства в том, что оно сделает все возможное, чтобы поставки иранского «голубого топлива» на территорию Турции возобновились уже к концу текущего месяца. И таким образом, уже нынешним летом турецкий народ и турецкая промышленность смогут получать необходимые энергоресурсы. Министр рассказал журналистам, что в ходе переговоров с турецким коллегой были решены не только проблемы экспорта газа, но и вопросы двусторонних торговых тарифов и прочие сюжеты экономического сотрудничества. Также Зариф выразил надежду, что с визитом лидера Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Иран продолжится работа и над формированием Комиссии по развитию стратегических отношений.
Относительно регионального сотрудничества глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что у обеих стран весьма позитивная динамика, в том числе и по важной для всего региона сирийской проблематике. Министр выразил уверенность, что Астанинский процесс и сотрудничество будут возобновлены в самое ближайшее время.
Относительно другой важной региональной проблемы, Йемена, Зариф заявил, что оба государства, и Иран, и Турция, еще с начала гражданского конфликта, то есть с весны 2014 года, четко и недвусмысленно выступают за то, чтобы как можно скорее положить конец бедственному положению йеменского народа, проистекающему из-за внутреннего конфликта, за ненасильственное его решение. Зариф заверил, что Иран и Турция по-прежнему продолжают сообща искать механизмы для мирного разрешения конфликта и продолжают сотрудничество на данном направлении. Говоря о другом важном ближневосточном конфликте, ливийском, Зариф отметил, что Турция и Иран имеют схожие позиции, заключающиеся в безусловном уважении территориальной целостности страны и соблюдении всех прежних договоренностей. Зариф выразил надежду, что и бедствия ливийского народа должны завершиться как можно скорее, и все конфликтующие стороны признают то правительство, которое уже признано международным сообществом.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
Последние новости
СМИ США: это русский ответ США и НАТО на Балтике СМИ США: это русский ответ США и НАТО на Балтике У НАТО появился более серьезный противник, чем Россия У НАТО появился более серьезный противник, чем Россия Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии
Комментарии 112
Экономика , Статьи , Реджеп Эрдоган , Джавад Зариф , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , ИА Fars
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Чем грозит введение налога на богатство
Чем грозит введение налога на богатство
Новости партнеров
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение