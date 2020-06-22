«Газпром» назвал ожидаемую дату запуска «Севпотока-2»

"Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко

"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021 года", сказал он.

Он при этом напомнил, что проект сейчас находится под давлением, поэтому "Газпром" достаточно ограничен в представлении информации о нём.