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«Газпром» все еще ждет запуска «Северного потока 2» в конце 2020 — начале 2021 года 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
«Газпром» назвал ожидаемую дату запуска «Севпотока-2»
Фото: Reuters
"Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021 года", сказал он.
Он при этом напомнил, что проект сейчас находится под давлением, поэтому "Газпром" достаточно ограничен в представлении информации о нём.
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Экономика , Компании , Антон Демченко , Газпром
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