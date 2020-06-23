Кудрин прокомментировал корректировку НДФЛ

«Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки», — написал Кудрин в Twitter.

По его мнению, это допустимо, если налог больше не будет изменён — это «важно для доверия и стабильности».

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.