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Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ 

RT на русском 3 часа назад
Кудрин прокомментировал корректировку НДФЛ
Фото: РИА Новости
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.
«Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки», — написал Кудрин в Twitter.
По его мнению, это допустимо, если налог больше не будет изменён — это «важно для доверия и стабильности».
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Экономика , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Счетная палата
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