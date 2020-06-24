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МВФ констатировал успех экономических реформ России на фоне провалов Запада 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
МВФ признал успех России на фоне провалов Запада
Фото: РИА Новости
Ухудшение прогнозов МВФ по падению экономики показал феномен России, ВВП которой падает куда меньше многих западных стран. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год. Так, согласно новому отчету мировой ВВП к концу декабря упадет на 4,9%, а не на 3%, как считали эксперты раньше. Примерно также, на порядок, разнятся и новые прогнозы по большинству экономик мира. К примеру, ВВП России в текущем году, по мнению МВФ, снизится на 6,6%, а не на 5,5%, как гласил апрельский прогноз. Эти данные пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития — на 5%.
В то же время оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7% — до 10,2%. Самое глубокое падение ожидается в Италии и в Испании — на 12,8%. Во Франции снижение составит 12,5%. ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал снижение на 6,5%. В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%. Экономика Японии в текущем году снизится на 5,8%, предыдущая оценка — 5,2%. США "провалятся" на 8% вместо прежних 5,9.
"Россия даже в обновленных цифрах выглядит позитивно как с точки зрения минимального провала ВВП, так и с позиций быстрого восстановления, — отмечает Масленников. — Феномен РФ заключается в простом факторе — экономика услуг, которую построил Запад, крайне зависима от внешних факторов. Да и так называемых первичных отраслей экономики в США и Европе не так много — значимая часть производства сосредоточена в Азии, а Запад в основном работает на обслуживании, посредничестве, играет на биржах и производит ценные бумаги.
А сервисная экономика, естественно, в кризис проседает куда сильнее, так как "питается" деньгами, полученными от спекуляций. В России доля сферы услуг маленькая, куда большую долю в экономике занимают ресурсы и производство. А внутреннее потребление тех же ресурсов в виде газа и нефти сохраняется, спрос на них остается и у зарубежья. И руководство РФ понимает, что внутренний спрос частично компенсирует внешний — потому разворачивается программа полной газификации всей страны за несколько лет".
Экономика РФ трансформируется
В МВФ пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось. А значит, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее. К примеру, рост мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле — 5,4% вместо 5,8%. Примерно такая же картина по разным странам — эксперты фонда проявляют максимальный пессимизм.
К примеру, снижен прогноз роста экономики Китая в 2020 году — до 1% с 1,2%. Рост развитых стран в 2021 году будет на уровне 4,8%, предыдущий прогноз — 4,5%. США, Индия, Бразилия, Китай и множество других стран мира будут восстанавливаться медленнее, чем предполагалось раньше. Та же Япония в 2021-м покажет рост в 2,4% вместо предсказанных ранее 3%. А в отношении российской экономики фонд демонстрирует больше оптимизма — рост составит 4,1%, на 0,6% выше апрельского прогноза.
"Оптимизм в отношении восстановления ВВП России связан в первую очередь с реформами, которые проводит государство. От финансовой политики страна постепенно переходит к экономике, основанной на производстве и промышленном потенциале. То есть реальный сектор станет локомотивом развития, а не биржевые спекуляции. Снижается постепенно и зависимость России от нефтегазовых доходов — обрушение мировых цен в марте это наглядно доказало.
Мы видим начало другой, совершенно новой государственной политики по развитию экономики, поддержки бизнеса. Параллельно кардинально трансформируется социальная направленность — упор делается на сокращение бедности, помощь малоимущим, семьям с детьми. Доходы государства трансформируются во вложения в человеческий капитал. А повышение уровня достатка населения — основная база для роста спроса, на котором, в свою очередь, базируется экономический рост", — подчеркивает Масленников.
Россия готовит базу для роста
Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса на фоне эпидемии. Семьи с детьми в возрасте от рождения до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей вдобавок к ранее назначенным выплатам. Правительству, регионам и Центробанку поручено принять меры для полного восстановления рынка труда в 2021 году. На программу льготного кредитования для бизнеса под 2% глава государства предложил дополнительно выделить из бюджета 100 миллиардов рублей.
Параллельно с июня начинает полноценно работать общенациональный план восстановления экономики и доходов граждан — сейчас стратегия проходит последние процедуры доработки в правительстве. План подразумевает свыше 500 мероприятий до конца 2021 года, среди которых социальные и налоговые маневры, крупные инфраструктурные проекты, внедрение инноваций в систему госуправления и помощь бизнесу.
"Монетарные власти страны дали четкий сигнал: ориентация только на инфляцию и контроль денежной массы в стране прекращается, государство меняет политику. В частности — максимально перенаправляет деньги в реальный сектор экономики — крупные строительные, социальные и долгосрочные проекты. А именно такие начинания резко не повышают инфляцию в краткосрочный период. То есть основная цель монетарных властей все же достигается, но совсем иным путем.
И зампред правительства Юрий Борисов четко сказал: сейчас государство не имеет возможности по всем направлениям сделать государственную промышленную политику одинаково сильной, так что будет выстроена система приоритетов. При такой политике деньги остаются в экономике и дают максимальную отдачу в рост ВВП.
Осталось только прекратить отток финансов из страны в офшорные зоны, доработав до привлекательных условий аналоги таких зон в нашей стране. Тогда и экономический эффект новой промышленной политики существенно вырастет", — заключает Валерий Масленников.
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Экономика , Юрий Борисов , Владимир Путин , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , Центральный банк России , ФБА "Экономика сегодня"
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