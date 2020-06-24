МВФ признал успех России на фоне провалов Запада

Ухудшение прогнозов МВФ по падению экономики показал феномен России, ВВП которой падает куда меньше многих западных стран. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год. Так, согласно новому отчету мировой ВВП к концу декабря упадет на 4,9%, а не на 3%, как считали эксперты раньше. Примерно также, на порядок, разнятся и новые прогнозы по большинству экономик мира. К примеру, ВВП России в текущем году, по мнению МВФ, снизится на 6,6%, а не на 5,5%, как гласил апрельский прогноз. Эти данные пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития — на 5%.

В то же время оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7% — до 10,2%. Самое глубокое падение ожидается в Италии и в Испании — на 12,8%. Во Франции снижение составит 12,5%. ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал снижение на 6,5%. В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%. Экономика Японии в текущем году снизится на 5,8%, предыдущая оценка — 5,2%. США "провалятся" на 8% вместо прежних 5,9.

"Россия даже в обновленных цифрах выглядит позитивно как с точки зрения минимального провала ВВП, так и с позиций быстрого восстановления, — отмечает Масленников. — Феномен РФ заключается в простом факторе — экономика услуг, которую построил Запад, крайне зависима от внешних факторов. Да и так называемых первичных отраслей экономики в США и Европе не так много — значимая часть производства сосредоточена в Азии, а Запад в основном работает на обслуживании, посредничестве, играет на биржах и производит ценные бумаги.

А сервисная экономика, естественно, в кризис проседает куда сильнее, так как "питается" деньгами, полученными от спекуляций. В России доля сферы услуг маленькая, куда большую долю в экономике занимают ресурсы и производство. А внутреннее потребление тех же ресурсов в виде газа и нефти сохраняется, спрос на них остается и у зарубежья. И руководство РФ понимает, что внутренний спрос частично компенсирует внешний — потому разворачивается программа полной газификации всей страны за несколько лет".

Экономика РФ трансформируется

В МВФ пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось. А значит, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее. К примеру, рост мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле — 5,4% вместо 5,8%. Примерно такая же картина по разным странам — эксперты фонда проявляют максимальный пессимизм.

К примеру, снижен прогноз роста экономики Китая в 2020 году — до 1% с 1,2%. Рост развитых стран в 2021 году будет на уровне 4,8%, предыдущий прогноз — 4,5%. США, Индия, Бразилия, Китай и множество других стран мира будут восстанавливаться медленнее, чем предполагалось раньше. Та же Япония в 2021-м покажет рост в 2,4% вместо предсказанных ранее 3%. А в отношении российской экономики фонд демонстрирует больше оптимизма — рост составит 4,1%, на 0,6% выше апрельского прогноза.

"Оптимизм в отношении восстановления ВВП России связан в первую очередь с реформами, которые проводит государство. От финансовой политики страна постепенно переходит к экономике, основанной на производстве и промышленном потенциале. То есть реальный сектор станет локомотивом развития, а не биржевые спекуляции. Снижается постепенно и зависимость России от нефтегазовых доходов — обрушение мировых цен в марте это наглядно доказало.

Мы видим начало другой, совершенно новой государственной политики по развитию экономики, поддержки бизнеса. Параллельно кардинально трансформируется социальная направленность — упор делается на сокращение бедности, помощь малоимущим, семьям с детьми. Доходы государства трансформируются во вложения в человеческий капитал. А повышение уровня достатка населения — основная база для роста спроса, на котором, в свою очередь, базируется экономический рост", — подчеркивает Масленников.

Россия готовит базу для роста

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса на фоне эпидемии. Семьи с детьми в возрасте от рождения до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей вдобавок к ранее назначенным выплатам. Правительству, регионам и Центробанку поручено принять меры для полного восстановления рынка труда в 2021 году. На программу льготного кредитования для бизнеса под 2% глава государства предложил дополнительно выделить из бюджета 100 миллиардов рублей.

Параллельно с июня начинает полноценно работать общенациональный план восстановления экономики и доходов граждан — сейчас стратегия проходит последние процедуры доработки в правительстве. План подразумевает свыше 500 мероприятий до конца 2021 года, среди которых социальные и налоговые маневры, крупные инфраструктурные проекты, внедрение инноваций в систему госуправления и помощь бизнесу.

"Монетарные власти страны дали четкий сигнал: ориентация только на инфляцию и контроль денежной массы в стране прекращается, государство меняет политику. В частности — максимально перенаправляет деньги в реальный сектор экономики — крупные строительные, социальные и долгосрочные проекты. А именно такие начинания резко не повышают инфляцию в краткосрочный период. То есть основная цель монетарных властей все же достигается, но совсем иным путем.

И зампред правительства Юрий Борисов четко сказал: сейчас государство не имеет возможности по всем направлениям сделать государственную промышленную политику одинаково сильной, так что будет выстроена система приоритетов. При такой политике деньги остаются в экономике и дают максимальную отдачу в рост ВВП.