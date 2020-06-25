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Россия и Кипр обсудят налоговое соглашение. Получится ли договориться? 

BFM.RU 1 час назад
Россия и Кипр обсудят налоговое соглашение
Фото: ТАСС
Россия и Кипр 25 июня проведут переговоры по поводу налогового соглашения. Речь идет о договоре об избежании двойного налогообложения. Он позволяет сэкономить на налогах при перечислении российскими компаниями денег на Кипр.
Процесс деофшоризации в России идет давно. Но в марте случилось то, что налоговые консультанты назвали кульминацией. Тогда с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. И среди прочих мер поддержки страдающей из-за пандемии экономики назвал повышение ставки налога на дивиденды с нынешних 5-10% до 15%. И отдельно добавил, что льготы прописаны в соглашениях об избежании двойного налогообложения.
Правительство со странами-партнерами скорректирует эти договоры. А если партнеры не согласятся, то Россия разорвет соглашения. И первой мишенью стал Кипр, любимая юрисдикция российского бизнеса. На днях СМИ сообщили, что Минфин предложил солнечной республике радикально изменить договор. Но Никосия якобы не согласилась, и переговоры зашли в тупик. И судя по всему, Москва на этот раз если и пойдет на уступки, то с трудом. Ситуацию комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group
«Это соглашение изначально, в общем-то, было создано для того, чтобы обеспечить нейтральный эффект инвестициям, но действительно это происходило добросовестно тогда, когда страны использовались не для того, чтобы вводить капиталы искусственно агрессивным способом в низкие налоговые юрисдикции под видом иностранных инвестиций, и, конечно же, сейчас, наверное, настало то время, когда Россия полагает, что обладает всеми правами для того, чтобы поставлять справедливую долю налоговых поступлений в свой бюджет».
Россия заключила соглашение с Кипром больше 20 лет назад. Оно, в частности, подразумевает, что когда российские резиденты платят своим кипрским структурам дивиденды, то налоги на них можно снизить до 5-10%. Россия требует, чтобы было 15%.
Можно, конечно, говорить, что сейчас времена непростые, поэтому приняли такое решение. Но процесс этот идет давно, Москва больше не хочет терять такие поступления в казну. А пандемия — скорее повод. Заодно Россия разослала письма с просьбой пересмотреть соглашения в Люксембург и на Мальту.
Это, конечно, и часть последовательной политики. Но чувствуется, что, например, Мальту выбрали не случайно. В этой стране можно купить так называемый золотой паспорт — гражданство в обмен на инвестиции. И как писали СМИ, наши крупные бизнесмены предложением воспользовались, купив европейское гражданство, продолжает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов.
Александр Ерасов, партнер Bryan Cave Leighton Paisner
«Мальта в основном используется состоятельными российскими физическими лицами как страна резидентства, потому что на Мальте действует выгодная программа гражданства в обмен на инвестиции. Мальта скорее используется для резидентства, для того, чтобы там уплачивать налоги на совокупный доход именно с физических лиц. А в корпоративном структурировании Мальта встречается гораздо реже. Возможность получить там гражданство в обмен на инвестиции никуда не денется. Основные изменения будут для корпоративных структур».
Что касается Кипра, то есть вероятность, что компромисс найдут. Слишком тесная многомиллиардная связь. Только за прошлый год, по данным ЦБ, из России на Кипр ушло больше 14 млрд долларов, а с Кипра в Россию пришло свыше 8 млрд долларов инвестиций. В российском Минфине заявили, что в итоге либо в действующее соглашение внесут поправки, либо страны заключат новый договор. А на вопрос по поводу сообщений, что Россия готова разорвать соглашение с Кипром, в Минфине лаконично ответили, что обратили внимание на эти публикации.
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Экономика , Александр Захаров , Владимир Путин , Минфин
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