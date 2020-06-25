Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.46
$
69.70
77.85
78.10
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.60
78.00
Индексы и котировки Brent
39.82
–0.23 Золото
1758.45
–0.06 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1199
–0.0176
10.06
1.1375
22.06
14.06
31.05

В России выросли продажи алкоголя 

Rambler News Service 2 часа назад
В России выросли продажи алкоголя
Фото: РИА Новости
По итогам мая 2020 года в России было продано 17,4 млн декалитров спиртных напитков, за аналогичный период прошлого года показатель составил 17,1 млн, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Согласно информации ведомства, чаще всего в России покупали водку (6,2 млн декалитров), вино (4,6 млн), шампанское и игристые вина (1 млн) и коньяк (881,3 тыс.).
Как отмечает издание, больше всего алкогольных напитков за отчетный период было продано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Меньше всего — в Тыве, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и на Чукотке.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Rambler News Service: последние новости
МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6% из-за коронавируса МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6% из-за коронавируса Доля российского газа в импорте Польши выросла в I квартале Доля российского газа в импорте Польши выросла в I квартале Путин предложил налоговый манёвр для IT-отрасли Путин предложил налоговый манёвр для IT-отрасли
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
«Мираторг» ответил на претензии ФАС
«Мираторг» ответил на претензии ФАС
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение