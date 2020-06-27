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Смягченная версия: в конгресс США внесли новый проект «Северного потока — 2» 

ТК «Звезда» и ещё 55 17 минут назад
США смягчили санкции против «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.com
Одно из главных различий состоит в том, что новый проект санкций не предполагает вводить их задним числом.
В Соединенных Штатах разработали новую версию пакета санкций против «Северного потока — 2», представленных в смягченном варианте. Соответствующий законопроект был внесен в американский конгресс девятью его членами, представляющими обе партии.
Документ представлен на официальном сайте парламента США.
Другой вариант проекта по этому же вопросу был уже внесен ранее, в начале месяца, группой сенаторов.
В первой версии содержатся достаточно серьезные и чувствительные меры, от которых авторы второго проекта предпочли отказаться. Подобная ситуация позволяет рассчитывать на компромиссный итоговый документ, в котором отразится часть смягчений.
Одним из значительнейших различий двух пакетов предложений является то, что первый из них подразумевает вступление в силу задним числом, а именно — с декабря 2019 года, а второй отказывается от подобных особенностей и относится лишь к компаниям, задействованным в производстве в день принятия закона и далее.
В предложенном накануне проекте санкциями облагаются суда, занимающиеся трубоукладочной деятельностью на определенной глубине, компании и лица, занимающиеся их страхованием, а также поставщики техники и услуг для таких судов.
Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак рассказал, что «Северный поток — 2» инвестиционно и экономически готов и сейчас необходима лишь его физическая достройка.
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Экономика , Компании , Экономика России , Александр Новак , Минэнерго
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