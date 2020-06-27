США смягчили санкции против «Северного потока-2»

Одно из главных различий состоит в том, что новый проект санкций не предполагает вводить их задним числом.

В Соединенных Штатах разработали новую версию пакета санкций против «Северного потока — 2», представленных в смягченном варианте. Соответствующий законопроект был внесен в американский конгресс девятью его членами, представляющими обе партии.

Документ представлен на официальном сайте парламента США.

Другой вариант проекта по этому же вопросу был уже внесен ранее, в начале месяца, группой сенаторов.

В первой версии содержатся достаточно серьезные и чувствительные меры, от которых авторы второго проекта предпочли отказаться. Подобная ситуация позволяет рассчитывать на компромиссный итоговый документ, в котором отразится часть смягчений.

Одним из значительнейших различий двух пакетов предложений является то, что первый из них подразумевает вступление в силу задним числом, а именно — с декабря 2019 года, а второй отказывается от подобных особенностей и относится лишь к компаниям, задействованным в производстве в день принятия закона и далее.

В предложенном накануне проекте санкциями облагаются суда, занимающиеся трубоукладочной деятельностью на определенной глубине, компании и лица, занимающиеся их страхованием, а также поставщики техники и услуг для таких судов.