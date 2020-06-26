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В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 29 1 час назад
США скорректировали санкции против «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Новый законопроект о санкциях будет рассматриваться параллельно с тем, что ранее подготовили в Сенате, верхней палате американского парламента. Он будет работать как его уточнение, корректируя ряд жестких мер против строительных компаний — итоговый закон о дополнительных санкциях, вероятно, будет мягче, чем его первая версия.
В частности, в нижней палате предлагают не вводить санкции против компаний, занятых инспекцией, тестированием и сертификацией газопровода, а также отменить их планируемое вступление в силу задним числом. По планам Сената, по принятии ограничения должны начать действовать с декабря 2019 года.
Сенаторы-республиканцы, которые в начале июня внесли проект дополнительных санкций на рассмотрение, при этом заявили, что «Северный поток-2» — угроза американской национальной безопасности. Из-за вреда, который меры США могут нанести экономике Германии, ФРГ пригрозила американской стороне ответными санкциями.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.
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Экономика , Компании , Конгресс США
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