D США готовят новый закон против «Севпотока-2»

В палату представителей конгресса США внесли проект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». Новые предложения отличаются от представленной ранее инициативы сенаторов большей мягкостью, поскольку они не содержат санкций против тех, кто предоставляет услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопровода.

Члены палаты представителей американского конгресса представили законопроект о дополнительных санкциях против строящегося российского газопровода «Северный поток — 2». Документ «Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы» сопровождает похожий законопроект, который подготовили в сенате еще в начале июня.

Новый проект разработали и поддержали девять конгрессменов, шесть из которых — республиканцы, а трое — демократы. Чаще всего внесение параллельного законопроекта значит, что у сенаторов и членов палаты представителей есть консенсус о необходимости таких мер. Они собираются рассматривать вопрос о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока — 2» одновременно в обеих палатах.

При этом компромиссную версию законопроекта еще предстоит согласовать.

В документе палаты представителей нет слишком жестких и чувствительных санкций, которые предлагали в появившемся ранее проекте сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин. Таким образом увеличивается вероятность того, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.

Внесенный в палату представителей законопроект предполагает, что будет расширена сфера действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются, в частности, «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т.д.

Законопроект предполагает, что ограничительные меры могут ввести в отношении иностранных лиц, компаний и их менеджеров, оказывающих услуги по «андеррайтингу [оценке страховых рисков], страхованию или перестрахованию судов», участвующих в прокладке труб для «Северного потока — 2». Кроме того, под санкции могут попасть поставщики услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов [в тандемы]».

При этом проект сенаторов, помимо этого, предполагает санкции против тех, кто предоставляет услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопровода.

Такие ограничительные меры самые чувствительные, так как без финального сертификата о соответствии газопровод нельзя сдать в эксплуатацию. Соответствующее свидетельство должна выпустить норвежская компания DNV GL. В Германии также опасаются, что законопроект Круза — Шейхин может распространиться на государственные агентства ФРГ, например регулятора BNetzA, который должен одобрить эксплуатацию «Северного потока — 2».

Сенатский законопроект предполагает вступление в силу задним числом, то есть если его примет конгресс и подпишет президент, то его положения о санкциях будут действительны с декабря 2019 года.

При этом если принят будет законопроект палаты представителей, санкции за страхование судов-трубоукладчиков или за дооборудование судов будут грозить только тем организациям, которые продолжали оказывать такие услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.

Сенаторы-республиканцы, которые внесли на рассмотрение проект дополнительных санкций, назвали «Северный поток — 2» угрозой американской национальной безопасности. Из-за вреда, который меры Вашингтона могут нанести экономике Германии, Берлин пригрозил американской стороне ответными санкциями.

Один из авторов нового законопроекта конгрессмен Майк Тернер сообщил, что будет настаивать на включении документа в оборонный бюджет США на 2020–2021 финансовый год, который начинается 1 октября.

Газопровод «Северный поток — 2» пролегает из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были запустить еще в конце прошлого года, но срок запуска перенесли на рубеж 2020-2021 годов. Сначала это было связано с позицией Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а потом — с санкциями США против компаний, участвующих в проекте.