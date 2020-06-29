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В США в разгар коронавируса стало меньше бедных 

Lenta.ru и ещё 13 30 минут назад
В США в разгар коронавируса упал уровень бедности
Фото: Reuters
Уровень бедности в США упал до 8,6 процента в апреле-мае с 10,9 процента в январе-феврале, несмотря на спад экономики в разгар пандемии коронавируса и рост безработицы. Об этом говорится в исследовании «Доход и бедность в период пандемии COVID-19» экспертов Института Беккера Фридмана Чикагского университета.
За последние 20 лет этот показатель снижался более чем на один процентный пункт лишь однажды. Во время пандемии коронавируса в стране стало примерно на шесть миллионов меньше бедных. Все они смогли улучшить свое финансовое положение благодаря антикризисной поддержке от государства.
До 22 мая США выплатили гражданам пособия на сумму 257 миллиардов долларов, еще 140 миллиардов долларов американцы получили в апреле-мае по программе страхования от безработицы. Это беспрецедентные расходы правительства, отмечают авторы доклада. Доход граждан вырос в апреле более чем на 10 процентов. Две трети американцев, которым выделили дополнительные 600 долларов в виде пособия, теперь получают больше, чем когда работали.
В течение 13 недель, начиная с середины марта, более 49 миллионов человек подали заявки на страхование по безработице. Уровень занятости снизился на 14 процентов в апреле, это рекордное сокращение за месяц.
ВВП США в первой четверти 2020 года упал на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов. В марте Сенат принял решение о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство выделило еще три триллиона долларов на эти цели. Федеральная резервная система (ФРС) проводит беспрецедентное по объему количественное смягчение (выкуп ценных бумаг у банков), чтобы стимулировать экономику.
Ранее Россия отчиталась о победе над крайней нищетой, об этом говорилось в национальном отчете по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), который был представлен в ООН.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , ФРС , ООН
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