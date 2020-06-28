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России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке
Фото: ТАСС
Средние ставки по ипотеке в России к концу года могут опуститься ниже 7 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
По мнению экспертов, снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка.
Аналитики ожидают, что к концу 2020-го ставка по рыночным продуктам будет ниже 7,5 процента, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме и приведет к снижению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7 процентов.
«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — отметили в НКР.
Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке в России упала в мае 2020 года до исторического минимума — 7,4 процента. Примерно треть жилищных кредитов в прошлом месяце была выдана в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Ее брали для покупки квартир в новостройках. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта до 8,32 процента годовых, что также стало рекордом.
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Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Центральный банк России
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