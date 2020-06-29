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Мантуров не исключает падения промпроизводства на 8,6% 

ТАСС и ещё 1 58 минут назад
Мантуров оценил состояние промпроизводства
Фото: РИА Новости
Промышленное производство в РФ по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%, в том числе на 13,2% в обрабатывающих производствах, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости". По его словам, восстановление промышленности до уровня 2019 года возможно в 2021 году.
Министр напомнил, что в базовом прогнозе Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение промышленного производства примерно на 5,2%, обрабатывающей промышленности — на 2,8%.
"Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее: на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах", — сказал он.
По словам министра, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее "поведение" коронавируса и связанных с ним ограничительных мер.
"Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития", — отметил министр.
"По нашим оценкам, к физическим объемам 2019 года мы вернемся в 2021 году", — сказал он.
Мантуров отметил, что при этом некоторые отрасли, в особенности задействованные в борьбе с коронавирусом, показали рост производства: например, выпуск лекарственных средств в апреле по отношению к 2019 году вырос на 115%, в мае — на 124%. Радиоэлектронная промышленность в апреле упала более чем на 25%, а за май выросла на 18%.
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Комментарии
Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг , Минэкономразвития , Ведомости
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