Европа массово отказывается от американского газа 

В США обанкротилась нефтегазовая компания Chesapeake Energy — пионер добычи сланцевой нефти и одна из крупнейших в своей сфере. Это не первое громкое банкротство и наверняка не последнее. Аналитики прогнозируют, что при нынешних ценах на энергоносители около трети всей сланцевой добычи в США нерентабельно. Особенно тяжёлые потери несёт газовая сфера: на фоне падения цен на топливо и перенасыщения рынков Европа массово отказывается от поставок американского сжиженного газа по уже заключённым контрактам.

Chesapeake Energy объявила о банкротстве в воскресенье, 28 июня. В первом квартале 2020 года она отчиталась о чистом убытке в размере $8,3 млрд, а также сообщила о наличии у себя долгосрочных обязательств на сумму почти $9,5 млрд В рамках процедуры банкротства она договорилась с кредиторами о реструктуризации долгов на $7 млрд

В своё время Chesapeake была вторым по величине газовым производителем в США. Столкнувшись с падением мировых цен на этот источник энергии, компания одной из первых сделала ставку на добычу сланцевой нефти с помощью технологии гидроразрыва пластов и положила начало «сланцевой революции» в США. Благодаря тому, что за Chesapeake последовали множество фирм помельче, а Уолл-стрит активно выдавала кредиты (зачастую необеспеченные) под развитие новой отрасли, Соединённые Штаты впервые за долгие годы заявили об энергетической независимости.

Страна не только вышла на самообеспечение по нефти и газу, но и начала активно продавливать свои энергоносители за рубежом, в том числе за счёт наложения санкций на конкурентов. В последние годы шла кампания за продвижение американского сжиженного газа (СПГ) в Европе, в рамках которой Вашингтон пытался остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Давление отчасти сработало: европейцы заключили заметное число контрактов на закупку американского СПГ.

Но пандемия коронавируса обрушила мировые цены на природный газ и сделала поставки из США в Европу нерентабельными. Цена на сжиженный газ снизилась до уровня $1,5 за 1 млн британских термальных единиц (MBTU). При этом, согласно контрактам, европейцы сами оплачивают стоимость сжижения и транспортировки американского газа. В сложившихся условиях для европейских покупателей оказалось выгоднее заплатить неустойку поставщикам в США, и не нести расходы на транспортировку СПГ. Тем более, что их хранилища за время общеевропейского карантина почти заполнились.

По данным Reuters, ожидается, что Европа откажется от 40-45 запланированных на август грузов сжиженного газа. Аналогичное решение уже было принято в отношении июльских поставок. По оценкам агентства Wood Mackenzie, мировая торговля сжиженным газом в 2020 году сократится на 3%.

Даже без COVID-19 на мировых рынках в этом году скопилось бы слишком много СПГ, — подчёркивает аналитик Wood Mackenzie Бен Чу. — COVID-19 просто всё усугубил.

Портал Oil Price прогнозирует волну разорений американских нефтегазовых компаний в этом году, особенно тех, кто делал ставку на сланец. При цене на нефть на уровне $35 за баррель 30% из них будут нерентабельны. В апреле о неспособности расплатиться по долгам отчиталась Whiting Petroleum. За ней последовала Diamond Offshore, добывающая нефть для компаний Hess и BP. Всего жертвами пандемии в этом году уже стали 18 нефтегазовых компаний, при том, что обычно в США банкротятся не более 20 подобных предприятий в год.

Остановка производства газа в США, которую мы ранее рассматривали как риск, этим летом стала частью нашего базового сценария, — приводит Oil Price оценку ситуации от Goldman Sachs.

Впрочем, в Wood Mackenzie полагают, что американский газ после окончания пандемии восстановит свои позиции на мировых рынках. Отличительная черта американских поставщиков — это гибкие условия контрактов, позволяющие отменять поставки в случае сокращения спроса. Даже с перспективой выплаты неустоек такие контракты выглядят более безопасными в условиях мировой нестабильности. Кроме того, у США есть возможность перенаправить часть невостребованного европейцами газа на внутренние нужды.