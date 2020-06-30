Экономика Европы начала выздоравливать 

Европейская экономика начала постепенно восстанавливаться от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. О медленном выздоровлении еврозоны пишет Bloomberg. Крупные производители и розничные продавцы постепенно набирают обороты после многих недель вынужденного простоя.

Ожидается, что экономика еврозоны просядет как минимум на восемь процентов, и некоторые сектора изменятся навсегда. В июне значительно улучшились настроения общества относительно сферы занятости, однако в ряде секторов показатели остаются на 60 процентов ниже, чем были до начала эпидемии. В то же время доверие потребителей продолжает расти, и домохозяйства ожидают общего улучшения экономической ситуации. В частности, улучшение обосновано кампаниями по стимулированию экономики и обещаниями выделить сотни миллиардов евро в качестве поддержки.

Ранее в июне стало известно, что Германия, которую называют главной экономикой Европы, влезла в долги. Страна выпустила 10-летние бонды на 4,14 миллиарда евро. Сейчас Германия переживает худшую рецессию со времен Второй мировой войны, в текущем году она может потерять 6,3 процента ВВП.