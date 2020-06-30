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Минфин отказался от «прогрессивного НДПИ» для угля 

Финмаркет 36 минут назад
Минфин отказался от «прогрессивного НДПИ» для угля
Фото: РИА Новости
Минфин РФ отказался от идеи введения механизма, призванного перераспределить в пользу бюджета часть доходов угледобывающей промышленности при благоприятной внешней конъюнктуре.
В марте Минфин опубликовал на сайте правовых актов проект поправок в Налоговый кодекс, который, в частности, вводил "прогрессивный НДПИ" для угольной отрасли. Сейчас угольщики платят фиксированный НДПИ: 47 руб. за 1 тонну антрацита, 57 руб. за тонну коксующегося угля, 11 руб. — бурого, 24 руб. — за остальные виды угля.
Законопроект Минфина предусматривал, что эти ставки увеличиваются на специальный коэффициент, характеризующий динамику мировых цен угля. Цену отсечения предлагалось установить на уровне 8840 руб. /тонна для антрацита, 8125 руб. для коксующегося угля, 2275 руб. для бурого и 4485 руб. для угля кроме антрацита, коксующегося и бурого. Уровень изъятия дополнительных доходов от реализации угля при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре планировался в значении 0,4 для антрацита и кокса и 0,15 — для других видов угля.
В конце мая эту норму законопроекта публично раскритиковал совладелец одного из крупнейших в России производителей угля. Председатель совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев заявил в ходе "Иннопрома-2020", что угольщики намерены просить правительство РФ отказаться от идеи резко повышать НДПИ при цене угля выше $62 за тонну (видимо, имелась в виду цена отсечения 4485 руб. /тонна).
"Есть один момент, который вызывает сильное беспокойство — это внесение на общественные слушания законопроекта о дифференцированном подходе к взиманию налога на добычу полезных ископаемых. (...) Внесенный сегодня законопроект содержит эту норму, которая в период, когда рынок низкий как сегодня, ничего не меняет с точки зрения взимания налога, но как только он (рынок) достигает определенной отсечки в $62 (за 1 тонну угля), причем это не цена за уголь, а цена вместе со всеми транспортными услугами, идет резкое повышение этого налога", — сказал Бокарев, напомнив, что ранее президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов заявляли о том, что в течение шести лет налоговые условия меняться не будут.
"Мы, конечно, против (повышения НДПИ) и будем просить правительство, чтобы обещанные шесть лет сохранились для угольной отрасли как неизменная составляющая налога во взимании. Это наша инвестиционная политика, это наше инвестиционное планирование. Нам без этого тяжело", — подчеркнул Бокарев.
В ходе процедуры общественного обсуждения законопроекта поступило множество критических замечаний от угольщиков, следует из отчета по ее итогам, с которым ознакомился "Интерфакс". Например, представитель "Русского угля" отмечает, что "в отсутствие стабильного спроса на энергетический уголь, в отсутствие перспектив повышения цен речь не может идти о каких-либо "сверхдоходах" производителей угля", а "прибыль, заработанная в редкие успешные годы, как правило, идет на покрытие убытков от снижения цен и сокращения объемов продаж в периоды низких цен". По его мнению, фискальный эффект для бюджета от введения прогрессивных ставок НДПИ на уголь в зависимости от экспортных цен несущественен по сравнению с возможными негативными последствиями для угольных компаний.
Минфин на этот и другие (аналогичные по сути) замечания отвечает одинаковым коротким комментарием — "учтено". Таким образом, в новой редакции проекта поправок в НК "прогрессивного НДПИ" для угольной отрасли не будет.
В пресс-службе Минфина "Интерфаксу" подтвердили, что сейчас повышение НДПИ для угольщиков не рассматривается.
"В связи со сложившейся экономической ситуацией сейчас рассматривать такие изменения несвоевременно", — заявили в ведомстве.
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Комментарии
Экономика , Компании , Антон Силуанов , Андрей Бокарев , Владимир Путин , Кузбассразрезуголь , Правительство РФ , Минфин , Интерфакс
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