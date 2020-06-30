Названы влияющие на завершение «Севпотока-2» факторы

Все новости на карте

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» можно будет оценить после того, как США введут новые санкции, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

«Вопрос в том, какие еще санкции будут приниматься. В таком случае [после объявления санкций] консорциум сможет оценить, какие временные отсрочки возможны в этой связи. Конечно, большое значение имеет, какие санкции будут вводиться и каким образом будет отвечать Европа», — цитирует ТАСС Зеле.

Также он отметил, что «Северному потоку — 2» нужна не только политическая поддержка, но и со стороны подрядчиков строительства газопровода.

«Нам нужна четкая поддержка со стороны компаний, которые не только предоставляют финансирование, но и со стороны компаний, которые получали заказы на поставки или работы в рамках данного проекта. Потому что большое количество компаний в Европе, которые смогли хорошо заработать, в частности, те, которые участвовали в прокладке трубы», — отметил Зеле.

По его словам, большие инвестиции, вложенные в «Северный поток — 2», не должны находиться под угрозой.

Ранее Зеле заявлял, что оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG планирует завершить проект в конце 2020 — начале 2021 года.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток — 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.