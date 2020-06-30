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Россия начала экспортировать антисептики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Россия начала экспортировать антисептики
Фото: ТАСС
Российская компания «Арнест» начала поставлять за рубеж антисептики «Септима», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд «Септима», это антисептики, первая поставка уже уехала», — сказал Мантуров, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Россия будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого стало известно, что российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.
Правительство с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг.
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Комментарии 1
Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг , ЕАЭС , РИА Новости
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