Россия начала экспортировать антисептики 

Российская компания «Арнест» начала поставлять за рубеж антисептики «Септима», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд «Септима», это антисептики, первая поставка уже уехала», — сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого стало известно, что российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.