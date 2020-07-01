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Шрёдер объяснил, к чему приведут санкции против «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 6 49 минут назад
К чему приведут санкции против «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер оценил готовящиеся в Вашингтоне санкции против «Северного потока — 2». По его словам, введение новых ограничений станет «намеренным расторжением трансатлантического партнёрства».
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности", — цитирует Шрёдера издание Handelsblatt.
Он также предупредил, что санкции грозят крупными финансовыми последствиями. В частности, под угрозой окажутся инвестиции в европейскую инфраструктуру, которые составляют €12 млрд Ещё €4 млрд составят дополнительные расходы европейских потребителей.
Шрёдер назвал готовящиеся санкции против союзника по НАТО в период экономического спада «нападением на европейскую экономику, недопустимым посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский конгрессмен-республиканец Стив Вомак заявил: сенат США включил дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» в проект бюджета национальной обороны. По его словам, Москва намерена использовать газопровод в качестве инструмента принуждения, чтобы увеличить зависимость Варшавы и Киева от российского газа, поэтому Вомак «аплодирует сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны».
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Комментарии 14
Экономика , Компании , Экономика России , Герхард Шредер , ЕС , Сенат США , Роснефть , НАТО
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