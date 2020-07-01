Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер оценил готовящиеся в Вашингтоне санкции против «Северного потока — 2». По его словам, введение новых ограничений станет «намеренным расторжением трансатлантического партнёрства».

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности", — цитирует Шрёдера издание Handelsblatt.

Он также предупредил, что санкции грозят крупными финансовыми последствиями. В частности, под угрозой окажутся инвестиции в европейскую инфраструктуру, которые составляют €12 млрд Ещё €4 млрд составят дополнительные расходы европейских потребителей.

Шрёдер назвал готовящиеся санкции против союзника по НАТО в период экономического спада «нападением на европейскую экономику, недопустимым посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы».