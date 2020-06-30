700 млн рублей вернула Абхазия России

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Банк Абхазии погасил кредит перед Россией в размере 700 млн рублей, сообщается на сайте национального банка республики.

"Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700,0 млн руб., полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита", — говорится на сайте регулятора.

Кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках соглашения между правительствами России и Абхазии.

Основная сумма долга выплачивалась с 2014 года. Абхазия совершила последний платеж в размере 91,6 млн рублей в июне текущего года. За период действия кредитного договора абхазская сторона выплатила проценты в размере 131,3 млн руб.