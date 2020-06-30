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Абхазия погасила кредит перед Россией в размере 700 млн рублей 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
700 млн рублей вернула Абхазия России
Фото: ТАСС
Банк Абхазии погасил кредит перед Россией в размере 700 млн рублей, сообщается на сайте национального банка республики.
"Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700,0 млн руб., полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита", — говорится на сайте регулятора.
Кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках соглашения между правительствами России и Абхазии.
Основная сумма долга выплачивалась с 2014 года. Абхазия совершила последний платеж в размере 91,6 млн рублей в июне текущего года. За период действия кредитного договора абхазская сторона выплатила проценты в размере 131,3 млн руб.
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