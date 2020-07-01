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Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике 

Lenta.ru 1 час назад
Европа вслед за США начала наступление на Китай
Фото: Carlos Barria / Reuters
На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам. Однако подавляющее большинство национальных компаний (свыше 80 процентов) не готовы переориентировать производство на другие рынки, поскольку это может нанести ущерб, пишет Bloomberg.
Так, по словам основателя итальянского обувного бренда Baldinini Джимми Балдинини, для выпуска спортивных товаров компания использует завод в китайском Шэньчжэне, что позволяет снизить затраты на 75 процентов. Производство возможно перенести только в том случае, если итальянское правительство снизит налоги и затраты на рабочую силу.
Инициатива Европейского Союза охватывает широкий спектр вопросов. Стратегия развития фармацевтического сектора — первоочередная задача. По данным немецкой компании Stada Arzneimittel AG, Китай изготавливает около 40 процентов активных фармацевтических ингредиентов. Поэтому, как сообщает Bloomberg, обеспечить стратегическую автономию в этой области будет нелегко для ЕС.
Трудности сохраняются также в автомобильной отрасли, особенно для Германии, которая сильнее других зависит от мировых поставщиков — на их долю приходится 17 процентов производства. В частности, КНР обеспечивает около 40 процентов поставок для немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Франция и Германия решили объединить усилия и бросить вызов Китаю как ведущему производителю аккумуляторов для электромобилей. В ближайшие годы планируется инвестировать около 8,2 миллиарда евро.
По мнению экспертов, европейская экономика начала постепенно восстанавливаться от последствий кризиса, спровоцированного коронавирусом. Значительно улучшились настроения общества относительно сферы занятости, однако в ряде секторов показатели остаются на 60 процентов ниже, чем были до начала эпидемии.
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Комментарии 5
Экономика , ЕС , VolksWagen , Bloomberg
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