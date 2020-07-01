Меркель: «"Северный поток-2" должен быть достроен»

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Меркель сделала заявление о санкциях по «Севпотоку — 2» 

Ирина Лебедева и ещё 16 27 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев, сказала, что Германия считает нужным завершить проект "Северный поток — 2" и рассматривает его как экономический.
Недавно республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока — 2". Речь идет о блокировке завершения строительства газопровода.
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Трубопровод сделан на 93%. В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила строительные работы.
«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит слова Ангелы Меркель ТАСС.
Канцлер ФРГ особо уточнила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию права», существующему в Германии. Она сказала, что «мы имеем дело с экономическим проектом» с «политическими аспектами» и подчеркнула, что после ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию за Украина следует сохранить роль транзитера газа.
Комментарии 96
Экономика , Видео , Компании , Ангела Меркель , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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