Меркель: «"Северный поток-2" должен быть достроен»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель , отвечая на вопросы парламентариев, сказала, что Германия считает нужным завершить проект "Северный поток — 2" и рассматривает его как экономический.

Недавно республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока — 2". Речь идет о блокировке завершения строительства газопровода.

Трубопровод сделан на 93%. В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила строительные работы.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит слова Ангелы Меркель ТАСС.

Канцлер ФРГ особо уточнила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию права», существующему в Германии. Она сказала, что «мы имеем дело с экономическим проектом» с «политическими аспектами» и подчеркнула, что после ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию за Украина следует сохранить роль транзитера газа.