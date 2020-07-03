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Еда в мире стала дороже 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Еда в мире стала дороже
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Мировые цены на еду выросли в июне впервые с начала года, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары составил в среднем 93,2 пункта в июне, что примерно на 2,4 процента выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость растительного масла подскочила на 11,3 процента после снижения в течение четырех месяцев подряд. Сахар стал дороже на 10,6 процента, а молочная продукция — на 4 процента. Цены на зерновые и мясо упали на 0,6 процента с мая.
Согласно отчету, мировое производство зерновых должно достичь нового рекордного уровня в 2,7 миллиарда тонн в 2020 году. Прогнозы производства пшеницы были повышены для Индии и России.
В мае мировые цены на продовольственные товары достигли рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за негативных последствий пандемии коронавируса. Майское снижение затронуло все категории, кроме сахара.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , ООН
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