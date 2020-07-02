В России смирились с новыми проблемами из-за коронавируса 

По словам министра, ранее считалось, что к 2040 году доля углеводоровов в мировой энергетике сократится с 85 процентов до 75-ти. Их должны постепенно вытеснять альтернативные источники энергии.

«На мой взгляд, доля альтернативных источников энергии к 2040 году будет гораздо выше, чем ожидалось», — подчеркнул он.

Новак предложил смириться с тем, что нефть и газ, продажа которых играет ключевое значение в наполнении российского бюджета, через 20 лет будут использоваться не более чем в 65-68 процентах производства энергии.

Отчасти тенденция связана с длительным восстановлением спроса на углеводороды, что заставит альтернативные технологии развиваться быстрее. Новак полагает, что на докризисные уровни потребление выйдет не раньше конца 2021 года.

Вместе с тем российский министр считает, что уже в июле на рынке нефти завершится дисбаланс между спросом и предложением. Также Новак заметил, что никаких решений по квотам на добычу нефти в рамках ОПЕК+ пока не существует.

Страны ОПЕК+ договорились продлить на июль максимальные квоты, в рамках которых добыча снижается на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В июне Саудовская Аравия пригрозила странам, которые не смогут выполнить условия сделки, развязать нефтяную войну. Под подозрение попали Нигерия и Ангола.