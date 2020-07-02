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Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина 

Lenta.ru 1 час назад
Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина
Фото: Andres Kudacki / AP
Экономика Швеции извлекла неожиданную выгоду из отказа от карантина и большинства других ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, пишет CNBC и свидетельствуют данные Европейского центробанка (ЕЦБ).
За последние три месяца курс шведской кроны к евро вырос: с 11,2 кроны за евро в середине марта до 10,4 кроны в начале июля. Опрошенные изданием экономисты отмечают, что это произошло вопреки течению эпидемии в стране и мерам, предпринимаемым властями.
Правительство Швеции с самого начала отказалось от введения жестких ограничительных мер. В частности, в стране не было запретов на выход людей на улицу, работу общественных заведений и выезд за границу. Это привело к более высокому уровню заболеваемости по сравнению с другими странами региона, однако власти объяснили свои действия стремлением сохранить конкурентоспособность экономики.
Мартовское падение курса кроны было вызвано опасением инвесторов за состояние шведской медицины и будущее экономики, отмечают аналитики. Однако затем их поведение изменилось, а вложения в местные активы увеличились.
В последние недели курс кроны укрепился, даже несмотря на действия центробанка страны, реализующего программу количественного смягчения (QE) по примеру ЕЦБ, регулятор скупает у коммерческих банков национальные государственные и корпоративные облигации, повышая их стоимость и снижая доходность, которая служит ориентиром для будущих выпусков. Кроме того, таким образом банкам предоставляется ликвидность для кредитования экономики. Недавно объем программы был увеличен — с 300 до 500 миллиардов крон (с 28,6 до 47,7 миллиарда евро).
Отчасти действия регулятора связаны с попыткой ослабить курс национальной валюты и предотвратить его дальнейшее укрепление, невыгодное шведским экспортерам. QE позволяет удерживать ставки на низком уровне, а также снижает потребность банков и компаний в национальной валюте, что делает ее менее привлекательной для внешних инвесторов.
Однако пока такие меры не возымели желаемого эффекта — курс кроны продолжает укрепляться. Аналитики ожидают, что тенденция продолжится.
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Комментарии
Экономика , Рынки , ЕЦБ
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