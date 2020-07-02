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Эксперты оценили политику Китая на нефтегазовом рынке 

RT на русском 1 час назад
Эксперты оценили политику Китая на нефтегазовом рынке
Фото: Reuters
Эксперт по энергетике Сергей Пикин оценил политику Китая на нефтегазовом рынке.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что КНР закупает газ в разных местах, в том числе у России, Австралии, Катара.
«Есть поставки сниженного газа, они никак не привязаны, и это может быть любой поставщик. А есть поставки трубопроводного газа, они, естественно, привязаны к газопроводу. И таких газопроводов у Китая есть два: из России и из Туркмении», — уточнил Пикин.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с oilcapital.ru выразил мнение, что учреждение китайскими энергокорпорациями группы для совместных закупок — очень важное событие для всего рынка нефти.
«Китайцы хотят застраховать себя от каких-то острых неприятных скачков ценовой конъюнктуры. Это в действительности большой сигнал всему остальному рынку о том, что объединение покупателей нефти возможно», — считает он.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Дмитрий Евстафьев , Сергей Пикин , Станислав Митрахович , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет
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