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Путин поддержал идею разработки новых мер защиты вкладчиков банков 

News.ru 2 часа назад
Пути оценил новые меры защиты вкладчиков банков
Фото: kremlin.ru
На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин поддержал идею проработать новые меры защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.
В ответ на соответствующее предложение президент ответил согласием, передаёт ТАСС.
По словам Путина, в действующем законодательстве указывается цепочка тех, кто имеет право на получение определённых сумм в случае отзыва лицензий у банков. Однако если такая проблема существует, её надо проработать.
В пятницу, 3 июля, Владимир Путин проводит итоговое заседание рабочей группой, готовившей поправки к конституции и созданной его указом 15 января. Как сообщалось, в мероприятии, которое пройдёт в режиме видеоконференции, примут участие все члены рабочей группы. В её составе 75 человек: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели.
Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин назвал плебисцит по поправкам в Конституцию РФ — своевременным мероприятием, которое сплотило общество вокруг президента России, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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