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В Европе появятся новые деньги 

Lenta.ru 4 часа назад
В Европе появятся новые деньги
Фото: @ecb
Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро. На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.
В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в Еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.
В 2007-2011 годах Лагард была министром финансов Франции и получила международное признание на этом посту за умелое руководство экономикой страны в условиях глобального кризиса. С 2011 года она возглавляла МВФ.
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Экономика , Кристин Лагард , Марио Драги , Международный валютный фонд , ЕЦБ
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