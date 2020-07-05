Россияне перестали искать работу после карантина

Россияне стали менее активными в поиске работы во время карантина. Это может быть связано с повышением пособий по безработице и введением других карантинных дотаций, заявили эксперты ведущих российских платформ онлайн-рекрутинга. Исходя из их статистики, спрос на новых сотрудников со стороны работодателей в разы перекрывает предложение безработных жителей страны.

«Введение правительством Москвы в качестве антикризисной меры дополнительной выплаты для потерявших работу после 1 марта до 19500 рублей могло повлиять на готовность к трудоустройству многих трудоспособных граждан», — приводит «Газета.Ру» слова представителя «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана. По его словам, в первую очередь пострадали низкооплачиваемые сферы экономики, так как все введенные выплаты суммарно приближаются к минимальному размеру оплаты труда на таких специальностях.

По данным сайтов hh.ru и «Авито. Работа», на которые ссылается издание, с конца марта по начало июня активность соискателей находилась на отрицательном уровне. Ее восстановление началось только в середине июня.

На фоне низкой соискательской активности продолжается рост числа вакансий. Так, за второй квартал этого года работодатели разместили на 5,7% вакансий больше, чем за предыдущий. Помимо этого, вырос и средний уровень заработной платы — до 49,5 тысяч рублей, что на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года.