Белоруссия захотела «зацепиться зубами» за рынок РФ

Белорусские производители будут стараться закрепиться на российском продовольственном рынке после окончания спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин . Его слова передает «Интерфакс».

«Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами», — сказал он. Субботин также добавил, что Белоруссия намерена не только удержать за собой имеющийся сегмент, но и расширить его.

По его словам, Минск намерен увеличить количество стран, куда экспортируется продовольственная продукция. Однако заместитель премьера добавил, что, несмотря на ажиотаж из-за приостановки работы многих производств, снизились доходы населения мира и его покупательская способность. «Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках», — подытожил Субботин.