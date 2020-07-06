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Белоруссия захотела «зацепиться зубами» за российский рынок продуктов 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Белоруссия захотела «зацепиться зубами» за рынок РФ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Белорусские производители будут стараться закрепиться на российском продовольственном рынке после окончания спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин. Его слова передает «Интерфакс».
«Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами», — сказал он. Субботин также добавил, что Белоруссия намерена не только удержать за собой имеющийся сегмент, но и расширить его.
По его словам, Минск намерен увеличить количество стран, куда экспортируется продовольственная продукция. Однако заместитель премьера добавил, что, несмотря на ажиотаж из-за приостановки работы многих производств, снизились доходы населения мира и его покупательская способность. «Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках», — подытожил Субботин.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны есть отечественные продукты вместо покупных «заморских». Он также посоветовал вести активный образ жизни и добавил, что сам начинает каждый день с пробежки на лыжах.
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Комментарии 7
Экономика , Александр Субботин , Александр Лукашенко , Интерфакс
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