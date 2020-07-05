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В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов 

RT на русском 38 минут назад
В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов
Фото: РИА Новости
Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
«План (по развитию экспорта сельхозпродукции) есть, и основное место в нем отводится Российской Федерации… Мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами и тот сегмент, который держим сейчас, попытаемся отстоять, чуть-чуть даже, может быть, расширить», — приводит РИА Новости его слова.
При этом он отметил, что Белоруссия интенсивно идет на диверсификацию экспорта.
Вице-премьер добавил, что белорусское продовольствие знают в ста странах мира.
Ранее стало известно, что Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.
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Экономика , Александр Субботин , ЕАЭС , РИА Новости
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