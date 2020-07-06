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WSJ: в ЕС примут меры, чтобы компании США соблюдали антимонопольное законодательство 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ЕС собрался заставить IT-гиганты в США платить налоги
Фото: Reuters
Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в интервью небольшой группе журналистов, в том числе сотрудникам газеты The Wall Street Journal.
Как отмечается в материале, опубликованном в воскресенье, Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в ЕС. "Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом", — констатировала еврокомиссар.
Вестагер отметила необходимость "тщательного соблюдения законов о конкуренции", а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов.
Ранее антимонопольные органы ЕС начали расследования в отношении ряда американских компаний. В их числе Amazon и Apple.
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Комментарии
Экономика , Компании , Amazon , ЕС , Apple , Еврокомиссия , Google , Wall Street Journal
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