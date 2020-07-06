Рубль падает: когда покупать доллар и евро 

Все новости на карте

Курс доллара открылся с большим межсессионным разрывом вниз, пара USD/RUB испытала кратковременное снижение, но затем совершила мощное восходящее движение, обновив месячный максимум.

Пара EUR/RUB после негативного старта также пошла вверх, переписав двухмесячную вершину и демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем рынке.

После 19.00 мск доллар на бирже стоил 71,65 руб. Евро балансировал выше 81 руб.

«Продолжают оправдываться наши ожидания ослабления рубля. Ко всем перечисленным неделей ранее факторам антирисковых настроений (коронавирус в США, рост добычи нефти в США, политические неудачи Трампа) добавился специфический российский фактор: «русскую карту» опять разыгрывают в «предвыборной гонке» в США. На этот раз демократы обвиняют Россию в сотрудничестве с Талибаном * в Афганистане против американских военных. Оптимизма в отношении рубля такой фон не добавляет», — отмечает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Эксперт отметил, что диапазон 69.0 — 70.5 пробился вверх, следующие цели повышательного движения — 71.8 (50% от минимумов до максимумов этого года), и, далее, 72.7 — апрельские минимумы.

«Ожидаем, что рубль останется под давлением, рекомендуем выкупать просадки USD/RUB в направлении 70.5. EUR/RUB, на наш взгляд, нацелена в район 81.5, падения ниже 80 стоит выкупать», — сделал прогноз эксперт.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.