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Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку 

Lenta.ru и ещё 3 44 минуты назад
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Фото: © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Ведомство дало разрешение на достройку трубопровода с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. До сих пор проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.
В тексте решения отмечается, что оставшаяся часть работ будет проводиться за пределами района, где установлены строгие требования к заботе об окружающей среде. В связи с этим там возможно использование менее экологически безопасного оборудования, в том числе судов с якорным позиционированием.
В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием «Академик Черский», однако его пока невозможно использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой — большинство компаний отказываются оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.
Работы могут быть продолжены с использованием еще одного российского корабля — «Фортуны», однако для этого требовалось разрешение от Копенгагена, которое теперь получено.
Дания последней из всех стран, по акватории которых проходит «Северный поток-2», выдала разрешение на прокладку труб. Оно было получено в ноябре прошлого года, когда до планового ввода газопровода в эксплуатацию оставалось несколько недель. В результате работы не удалось завершить в срок.
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