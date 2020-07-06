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Спрогнозирован самый глубокий за последние 11 лет спад ВВП России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 21 минуту назад
ВБ: «Россию ждет самый глубокий за 11 лет спад ВВП»
Фото: Reuters
Ожидаемое Всемирным банком снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет, заявил главный экономист ВБ по России Aпурва Санги.
«Снижение ВВП на 6%, которое мы прогнозируем на этот год, — это самая низкая динамика за 11 лет. Это наш базовый сценарий», — передает РИА «Новости» его слова.
В июне Всемирный банк из-за скачка заболеваемости COVID-19 и падения цен на нефть ухудшил прогноз по спаду экономики России в текущем году до 6% с ожидавшегося в апреле снижения на 1%.
«Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году», — добавил Санги.
Согласно докладу ВБ, опубликованному в понедельник, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств в РФ сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал — на 8%.
«В апреле-мае 2020 года отрицательный рост отразился на многих секторах: в обрабатывающем секторе сокращение составит за этот период 8,6%; добыча полезных ископаемых упадет на 8,4%, что приведет к быстрому сокращению промышленного производства; а транспортный сектор испытает сокращение на 7,7% в результате падения объемов торговли с начала года», — прогнозируют экономисты банка.
Согласно последнему публично озвученному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не приобрел статус официального. По данным СМИ, прогноз дорабатывается.
Как отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом.
Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. «С точки зрения монетарной политики, мы увидели снижение ставки Центробанком, считаем это очень уместной мерой в сложившихся обстоятельствах», — заявил он.
«Рост фискального стимулирования в комбинации с монетарной политикой поможет ускорить темпы восстановления», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что экономическая политика российского правительства позволила подойти к кризису из-за распространения коронавируса «в хорошей форме».
Как заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн, Россия сфокусировалась на мерах поддержки, которые «составляют почти 4% ВВП, что относительно мало по сравнению с развитыми экономиками, но на уровне стран с похожим уровнем дохода». Так, Россия потратила столько, сколько можно было, не прибегая к средствам ФНБ и не ограничивая свои возможности по поддержке экономики в будущем.
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Комментарии
Экономика , Правительство РФ , Всемирный Банк , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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