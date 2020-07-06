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Всемирный банк оценил снижение ставки Банком России 

Прайм 1 час назад
Всемирный банк оценил снижение ключевой ставки ЦБ
Фото: ТАСС
Снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
"С точки зрения монетарной политики, мы увидели снижение ставки Центробанком, считаем это очень уместной мерой в сложившихся обстоятельствах", — заявил он.
"Рост фискального стимулирования в комбинации с монетарной политикой поможет ускорить темпы восстановления", — добавил собеседник агентства.
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Экономика , Всемирный Банк , Центральный банк России , РИА Новости
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