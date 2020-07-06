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Минфин РФ продаст из ФНБ около $1,7 млрд 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
Министерство финансов России продаст из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около $1,7 млрд для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, сообщило Информационно-консалтинговое агентство MMI.
Процесс продажи пройдет с 8 по 6 августа 2020 года в рамках бюджетного правила. Минфин продаст Банку России валюту на 125.6 млрд рублей.
Объём продаж валюты составит примерно $79 млн ежедневно по курсу — 72,00 руб. /доллар — против $147 млн в день за предыдущий период.
Как сообщает ИА REGNUM, по оценкам экономистов, продажи валюты из ФНБ могут прекратиться, если цены на нефть вырастут до $48−49 за баррель.
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Экономика , Видео , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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