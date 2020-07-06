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В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru 2 часа назад
В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку-2»
Фото: ТАСС
Немецкие эксперты оценили решение Дании разрешить строительство российского газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства с использованием новых судов, передает РИА "Новости".
Исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas ("Будущее природного газа") Тимм Келлер одобрил данное решение. По его словам, "Северный поток — 2" сможет восполнить недостаток местного производства газа.
Научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф также счел действия датского регулятора верными. Газопровод, по его мнению, станет гарантией того, что Германия не будет втянута в споры между Россией и другими странами.
Ранее стало известно, что Дания разрешила достроить российский газопровод "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием.
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