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В Китае хотят ускорить «дедолларизацию» экономики 

ИА Regnum 1 час назад
В Китае ускорят «дедолларизацию» экономики
Фото: Reuters
В Китайской Народной Республике эксперты и финансовый истеблишмент призывают власти ускорить «дедолларизацию» страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.
В КНР опасаются, что в случае следующего санкционного удара США по Китаю, Вашингтон ударит по поставкам нефти. Эксперты отмечают, что это будет «кинжал у горла Китая».
Уже сейчас Китай судорожно пытается заставить своих торговых партнеров вести торговлю в юанях, но пока это не получается. Так, Пекин требует от Австралии, чтобы она продавала КНР железную руду за юани вместо долларов США. Но власти Австралии отказываются, а заменить поставки железной руды из Австралии в КНР пока не чем.
Напомним, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, официальный Вашингтон фактически объявил Китай своим главным геополитическим врагом. В Пекине поначалу отказывались в это верить, но когда столкнулись с беспрецедентной торговой войной, а затем и санкциями, китайские власти начал пытаться минимизировать ущерб.
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Комментарии 1
Экономика , Дональд Трамп
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