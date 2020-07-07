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Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Объяснена устойчивость экономики России при пандемии
Фото: РИА Недвижимость
Россию нередко критикуют за то, что она "сидит на нефтяной игле", однако на деле у нее есть и другие мощные производственные потенциалы, и "коронавирусный" кризис, который для российской экономики оказался "не таким уж страшным", — тому подтверждение. Такое мнение в статье для издания JB Press выразил японский экономист Юсукэ Оцубо.
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
По его словам, вызванные введением карантина экономические издержки, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать.
"Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенного затормозил экономическое развитие России… Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", — отметил Оцубо.
Россия, по его мнению, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися за предыдущие периоды.
"Нынешний кризис является лишним тому подтверждением", — указал экономист.
Кроме того, западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям "корона-кризиса", пишет автор. При этом эксперты полагают, что в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны, добавил Оцубо.
Юсукэ Оцубо считается авторитетным специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он является директором по иностранным инвестициям крупного инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc.
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Экономика , Рынки
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