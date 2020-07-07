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Минтруд спрогнозировал будущее «удаленки» в России 

Российская Газета 49 минут назад
Минтруд рассказал о будущем «удаленки» в России
Фото: ТАСС
Остаться на дистанционной занятости после снятия ограничительных мер могут до 5% работников, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова во вторник на совещании по внесению изменений в Трудовой кодекс.
"По нашим прогнозам до 5% трудящихся останутся работать удаленно после снятия ограничительных мер, а это каждый двадцатый трудоустроенный гражданин", — сказала она.
Мухтиярова также отмела, что сегодня рынок труда и его условия очень изменились, в связи с чем вопросы регулирования удаленной занятости особенно актуальны.
По словам замминистра, почти 6 млн человек, а это 11% трудоустроенных граждан, в период сложной эпидемиологической ситуации работали удаленно. Сейчас, согласно данным оперативного мониторинга, проведенного на портале "Работа в России", на дистанционной занятости находятся около 9,4% сотрудников.
Сегодня закон об удаленной занятости готовится к первому чтению в Госдуме. В нем речь идет о трех ее формах: дистанционной, временной дистанционной и комбинированной, когда сотрудник часть времени работает в офисе или на производстве, а часть — из дома или другого места. Отдельно прописаны положения о рабочем времени и отдыхе сотрудников.
Еще один законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает запретить работодателям отслеживать, где конкретно трудится удаленный сотрудник, 9 июля его рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии.
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Экономика , Елена Мухтиярова , Минтруд , Госдума
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